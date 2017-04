So können sich Eltern vor der Kostenfalle Spiel schützen

Es ist eine Horrorvorstellung vieler Eltern: Unbemerkt wählt der Sohn eine teure 0900er-Nummer an, immer wieder. Am Ende des Monats dann die böse Überraschung – eine Telefonrechnung von gut 1250 Euro. Muss die Mutter den Schaden bezahlen? An diesem Donnerstag klärt das der Bundesgerichtshof (BGH,...