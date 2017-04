Mehr als 900 Kilogramm Chrystal Meth in Australien beschlagnahmt

Sydney In Australien hat die Polizei eine Rekordmenge von 903 Kilogramm der Designerdroge Chrystal Meth beschlagnahmt. Das Rauschgift hat laut Behörden in der Szene einen Wert von 900 Millionen australischen Dollar. Entdeckt wurde es in einem Vorort der Millionenstadt Melbourne. Das Chrystal Meth war in Zwei-Kilo-Päckchen in einer großen Lieferung Holzdielen versteckt. Zwei Männer wurden festgenommen. Ihnen droht lebenslange Haft. Justizminister Michael Keenan sagte, dies sei die größte einzelne Menge Chrystal Meth, die jemals auf dem Kontinent aus dem Verkehr gezogen wurde.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder