Doku über toten Heath Ledger - Trailer an seinem Geburtstag

Los Angeles Zum Geburtstag des 2008 gestorbenen Oscar-Preisträgers Heath Ledger ist der erste Trailer zu der Dokumentation "I Am Heath Ledger" im Internet veröffentlicht worden. In ihm kommen Freunde, Verwandte und Kollegen des australischen Schauspielers zu Wort. Ledger, der an einer versehentlich eingenommenen Medikamentenüberdosis starb, wäre am 4. April 38 Jahre alt geworden. Der Film des US-Senders Spike feiert am 23. April beim New Yorker Tribeca-Filmfestival Premiere.

