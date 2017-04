Unbekannter fährt 700 Kilometer mit gestohlenem Bus

Mit einem gestohlenen Bus ist ein Unbekannter bei Aachen innerhalb von zwei Tagen knapp 700 Kilometer durch die Gegend gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Bus am Samstag in Alsdorf entwendet und am Sonntag im rund 15 Kilometer entfernten Aachen gefunden worden. Dort hatte er...