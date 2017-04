Astrid-Lindgren-Preis geht an deutschen Schriftsteller Wolf Erlbruch

Stockholm Der deutsche Schriftsteller und Illustrator Wolf Erlbruch bekommt den diesjährigen Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Das teilte die Jury in Stockholm mit. Der Autor ehre die Tradition und öffne gleichzeitig neue Türen, hieß es in der Begründung. "Erlbruch ist ein vorsichtiger und fürsorglicher Visionär", sagte Jury-Chefin Boel Westin. Mit dem "Astrid Lindgren Memorial Award" erinnert die schwedische Regierung an die Erfinderin von "Pippi Langstrumpf". Mit umgerechnet rund 522 000 Euro ist die Auszeichnung die höchstdotierte ihrer Art auf der Welt.