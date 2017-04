Roman Polanski droht in den USA weiter Haftstrafe wegen Missbrauch

Regisseur Roman Polanski muss im Falle seiner Rückkehr in die USA eine weitere Haftstrafe wegen eines vor 40 Jahren begangenen Sexualverbrechens befürchten. Ein Richter in Kalifornien lehnte ein Gesuch des 83-jährigen polnisch-französischen Filmemachers („Der Pianist“, „Tanz der Vampire“) in einem...