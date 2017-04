Schlammkatastrophe: Kolumbiens Regierung weitet Nothilfe aus

Mocoa Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos weitet die Hilfsmaßnahmen für die Menschen in der durch eine Schlammlawine zerstörten Stadt Mocoa aus. Das Kabinett beschloss in Bogotá einen ökonomischen, sozialen und ökologischen Notstand - damit können Finanzhilfen schneller bewilligt werden. Zudem wurde der Bau eines Aquädukts zur Wasserversorgung und eines neuen Krankenhauses in der Stadt bewilligt. Santos will vor allem, dass die Häuser rasch wieder aufgebaut werden - sie sollen stabiler sein. Die Opferzahl stieg indes weiter, auf nun 273.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder