Camperin in Bonn vergewaltigt: Polizei fahndet mit Phantombild

Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Die 23-Jährige und ihr Freund sollen in der Nacht zum Sonntag auf einem Zeltplatz im Bereich...