Hängegleiter-Pilot bei Absturz in Alpen ums Leben gekommen

Ein Hängegleiter-Pilot aus Deutschland ist bei einem Absturz in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Der Hesse war am Samstag von einem Startplatz im Drautal in Oberkärnten zu einem Rundflug gestartet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem sich der 54-Jährige abends nicht wie...