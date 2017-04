Fachtagung zur Zukunft des Fahrrads in der digitalen Welt

Mannheim Welche Rolle wird das Fahrradfahren im Verkehr der Zukunft spielen? Auf diese Frage suchen Experten auf einem Fachkongress, der heute in Mannheim beginnt, Antworten. Fachleute aus dem In- und Ausland präsentieren unter anderem Konzepte für eine moderne Infrastruktur in Städten. Außerdem soll die bessere Nutzung von Daten zur Entwicklung des Straßenverkehrs besprochen werden.