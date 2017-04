Suche nach Überlebenden in Mocoa schwierig

In Mocoa suchen die Helfer nach der Schlammlawine nach Überlebenden. Die Zahl der Toten liegt bislang bei 238. Vermutlich liegen unter den Trümmern weitere Leichen. Mehr als 200 Menschen sind verletzt. In der südkolumbianischen Stadt waren am Samstag ganze Viertel von den Wasser- und Schlammmassen mitgerissen worden. Die Stromversorgung ist unterbrochen, es gibt kein sauberes Wasser. Papst Franziskus zeigte sich zutiefst betroffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach den Opfern in Kolumbien ihr Mitgefühl aus.

