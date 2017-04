Steinmeier zeigt sich nach Überschwemmung in Kolumbien erschüttert

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Betroffenheit auf die verheerenden Überschwemmungen in Kolumbien reagiert. Steinmeier teilte nach der Katastrophe gestern mit, den Rettungskräften wünsche er viel Kraft und Glück bei ihrer schwierigen Aufgabe in dieser extremen Situation. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen waren in der südkolumbianischen Stadt Mocoa mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Ganze Wohnviertel wurden unter Schlamm begraben oder weggerissen.