Verlorener Ehering nach 15 Jahren wieder aufgetaucht

Rehling Nach 15 Jahren hat eine Frau aus Schwaben ihren verlorenen Ehering wiederbekommen. Ein Hobby-Schatzsucher habe den Ring der 75-Jährigen mit seinem Metalldetektor auf einem Acker gefunden, berichtete der "Donaukurier". Dort hatte die Frau im Jahr 2002 bei der Kartoffelernte geholfen - und am Abend festgestellt, dass ihr Ehering nicht mehr am Finger steckte. Der Hobby-Schatzsucher hatte seinen Fund Landwirten gezeigt, die sich gleich an die Erntehelferin von einst erinnerten, hieß es weiter. Sie sei überglücklich, sagte die 75-Jährige.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder