90-Jährige vergewaltigt – Gericht verurteilt 19-Jährigen

Ein halbes Jahr nach der Vergewaltigung einer 90 Jahre alten Frau in Düsseldorf ist ein 19-Jähriger zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Freitag wegen Vergewaltigung, Raub und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht schuldig. Das Sexualverbrechen an...