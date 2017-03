Wie im Kino: Sturm Debbie ist der erste echte „Sharknado“

Nach dem Wirbelsturm Debbie haben in Australien die Aufräumarbeiten begonnen. Dabei sind am Donnerstag und Freitag zwei Funde zutage getreten, die Beobachter an einen Horrofilm erinnern. So hat der Sturm Haie aus dem Meer an Land geweht und gespült – genau wie in „Sharknado“. Besonders...