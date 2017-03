Mann steht im Bademantel auf Dach – Nachbarn rufen Polizei

Falscher Alarm: Ein Mann im Bademantel auf dem Dach hat die Nachbarn in Herzogenrath bei Aachen das Schlimmste befürchten lassen. Sie dachten, er wolle sich in die Tiefe stürzen und alarmierten per Notruf die Polizei: „Ein Mann steht halbnackt auf dem Dach. Er spricht mit sich selber“, sagten sie...