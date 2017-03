Wärmster März seit Beginn der Aufzeichnungen

Offenbach Der zu Ende gehende März war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das zeigt die erste Auswertung der rund 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes. "Damit liegt dieser Monat im von uns erwarteten Trend des Klimawandels in Deutschland", sagte Prof. Gerhard Adrian, Präsident des Deutschen Wetterdienstes. Das Monatsmittel bei den Temperaturen lag bei 7,2 Grad. Spitzenreiter waren 23,0 Grad am 28. März in Andernach am Rhein.

