Berlin Der Entertainer Hape Kerkeling hat sich verpartnert. "Ich kann die Hochzeit bestätigen", hieß es in einer Stellungnahme seines Managements. Man bitte ansonsten darum, die Privatsphäre von Herrn Kerkeling zu respektieren. In Medienberichten kursierende Details wurden ausdrücklich nicht bestätigt. Zu seinem Privatleben verliert der Fernseh- und Filmstar, der 1991 vom Schwulenaktivisten Rosa von Praunheim in einer Talkshow geoutet wurde, stets nur wenige Worte.

