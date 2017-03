Schüsse nahe dem Capitol – Verdächtige Frau festgenommen

In der Nähe des US-Kapitols in Washington sind bei einem Zwischenfall mit einer Autofahrerin Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen am Mittwochmorgen (Ortszeit) wegen auffälliger Fahrweise gestoppt. Unklar blieb zunächst, wer die Schüsse abgab.Die Fahrerin habe versucht, einen...