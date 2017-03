Urteil: Mozzarella und Hering sind nichts für Handgepäck

Krabbensalat, Mozzarella und eingelegte Heringshappen sind im Handgepäck im Flugzeug verboten – es sei denn, sie werden in 100-Milliliter-Behälter verpackt und in einem wiederverschließbaren Plastikbeutel mitgeführt.Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Dienstag entschieden (Az.:...