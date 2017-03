Schauspielerin Christine Kaufmann mit 72 Jahren gestorben

München Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot. Sie starb in der Nacht im Alter von 72 Jahren, wie ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die gebürtige Österreicherin war ein Kinderstar: Als Neunjährige eroberte sie 1954 in dem Film "Rosen-Resli" unter der Regie von Harald Reinl die Herzen der Kino-Zuschauer. Für ihr Hollywooddebüt in "Stadt ohne Mitleid" erhielt sie einen Golden Globe. Darin spielte Kaufmann an der Seite von Kirk Douglas. Schlagzeilen machte 1963 ihre Heirat mit dem 20 Jahre älteren Hollywoodstar Tony Curtis.

