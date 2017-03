Planenschlitzer: Diebesbanden plündern europaweit parkende Lkw

Die Diebe kamen in der Nacht, und sie waren schnell. Der Lkw-Fahrer hatte nach einem langen Tag hinterm Lenkrad eine Raststätte an der A44 bei Kassel angesteuert und sich in seinem Führerhaus nach hinten verzogen, um ein paar Stunden zu schlafen. Plötzlich wachte der 46-jährige Tscheche auf, er...