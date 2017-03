Schmuggel von tropischen Vögeln nach Deutschland gestoppt

Cancún Ein Spanier, der 168 tropische Vögel in einem Flug nach Deutschland schmuggeln wollte, ist am Flughafen im mexikanischen Cancún festgenommen worden. Der versuchte Schmuggel wurde bei der Gepäckkontrolle aufgedeckt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltfragen mitteilte. Die bunten Vögel waren in Kisten mit nur geringer Luftzufuhr in einem großen Koffer verstaut worden, 16 Vögel waren bereits tot. Die anderen Vögel hätten starke Stresssymptome gezeigt.

