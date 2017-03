Unfall bei Berliner Radrennen - Auto stand auf der Strecke

Berlin Bei einem Radrennen in Berlin-Wannsee hat ein auf der Strecke abgestelltes Auto zu einem schweren Unfall geführt. Zwei Radler waren am Mittag auf den Wagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein dritter Radfahrer konnte zwar ausweichen, kollidierte dann aber mit einem Ordner. Ein Mensch schwebte nach dem Zusammenstoß in Lebensgefahr, die drei anderen wurden verletzt. Zunächst hatte es geheißen, dass der Wagen ins Fahrerfeld gefahren sei. Nach ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das Auto hinter einer Linkskurve auf der Rennstrecke stand.

