Frau am Alexanderplatz angegriffen und schwer verletzt

Berlin Am Berliner Alexanderplatz ist erneut ein Mensch zum Opfer einer schweren Gewalttat geworden. Am frühen Morgen sei eine 24-Jährige vermutlich von zwei Männern angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ihr Zustand ist derzeit stabil. Die beiden mutmaßlichen Angreifer entkamen unerkannt. Was genau vorgefallen ist, war zunächst unklar. Am "Alex" kommt es immer wieder zu Gewalttaten, er ist ein wichtiger Umsteigebahnhof und ein beliebter Treffpunkt.

