London Die britische Sängerin Cheryl hat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit "One Direction"-Star Liam Payne bekanntgegeben. Der kleine Junge sei schon am vergangenen Mittwoch zur Welt gekommen, erklärte Cheryl in der Nacht auf ihrem Instagram-Account. "Wir sind unheimlich verliebt und unermesslich glücklich", schrieb sie und postete ein Foto, das den Säugling auf dem Arm seines Vaters zeigt. Einen Namen habe das Kind noch nicht.

