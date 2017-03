"Earth Hour": Heute Abend gehen die Lichter aus

Berlin Dunkelheit an Sehenswürdigkeiten und Gebäuden: In mehr als 300 Städten bundesweit sollen heute um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter ausgehen. Jeder kann mitmachen.

Hintergrund ist die elfte Auflage der symbolischen Klimaschutz-Aktion "Earth Hour" der Umweltstiftung WWF. In Deutschland haben so viele Städte wie noch nie ihre Teilnahme angekündigt, wie ein WWF-Sprecher sagte. Die Zahl könne wegen kurzfristiger Anmeldungen noch steigen.

In Berlin bleibt etwa das Brandenburger Tor dunkel, in München die Frauenkirche und in Köln der Dom. Der WWF will mit der "Earth Hour" die Aufmerksamkeit auf den Schutz des Klimas lenken.