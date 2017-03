Uhrenräuber überfallen Casino in Las Vegas

Las Vegas Ein Raubüberfall auf ein Casino in Las Vegas hat zu einem Großeineinsatz der Polizei geführt. Ein oder mehrere Täter sollen in der Nacht einen Uhrenladen überfallen haben. Nach verschiedenen Berichten fielen Schüsse, Menschen flohen. Das Casino wurde abgesperrt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Das Bellagio gehört zu den bekanntesten Casinos in Las Vegas.