Anwalt will mehr Schmerzensgeld für Germanwings-Opfer

An diesem Freitag jährt sich der Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen zum zweiten Mal. Genau an diesem Tag will ein Anwalt der Opferfamilien fünf Schmerzensgeldklagen einreichen. Sie richten sich gegen die Lufthansa-Tochter Germanwings.„Die bislang gezahlten Beträge sind...