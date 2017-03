"Horror-Haus" von Höxter: Angeklagter Wilfried W. will im Prozess weiter aussagen

Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter setzt der Angeklagte Wilfried W. in der Verhandlung am Dienstag (neun Uhr) seine Aussage fort. Der 47-Jährige hatte in der Vorwoche erstmals Stellung genommen. Wilfried W. hat seine mitangeklagte Ex-Frau als treibende Kraft...