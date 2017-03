Familie von Germanwings-Copilot zweifelt an Dauerdepression

Foto: Sebastien Nogier / dpa

Trümmer der Germanwings-Maschine A320 an der Absturzstelle in der Nähe von Le Vernet in den französischen Alpen: Am 24. März jährt sich der Absturz der Germanwings-Maschine mit 150 Toten zum zweiten Mal. Foto: Sebastien Nogier / dpa