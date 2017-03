Die Bilder der Woche Rotterdam/Niederlande - Polizei löst pro-türkische Demonstration auf. Mossul/Irak – Zehntausende fliehen vor Kämpfen und Hunger. Auf See - USA beteiligen sich an Manöver mit Südkorea. New York/USA - Schneesturm legt Flugverkehr an Ostküste lahm. S...