Feuerwehr zeigt pöbelnde Rettungsgassen-Blockierer an

In Hessen will die Feuerwehr Anzeige gegen Autofahrer erstatten, weil sie die Rettungsgasse blockierten und die Rettungskräfte sogar noch beschimpft haben. Wie die „Hessenschau“ berichtet, seien die Helfer am Mittwoch auf dem Weg zu einem Unfall bei Weiterstadt gewesen, bei dem ein Gerüstbauer bei...