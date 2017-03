14-Jähriger stößt bei Ausflug mit Familie auf Riesendiamanten

Während eines Familienausflugs hat ein 14-Jähriger im US-Bundesstaat Arkansas einen 7,44 Karat schweren Rohdiamanten gefunden. Als er das Exemplar am Samstag im „Crater of Diamonds State Park“ entdeckte, hatte er erst eine halbe Stunde lang gesucht, wie die Parkbetreiber am Donnerstag mitteilten....