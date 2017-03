18-Jähriger in Weimar getötet – Verdächtiger stellt sich

Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend in Weimar getötet worden – wahrscheinlich auf offener Straße. Wenige Stunden später stellte sich ein Tatverdächtiger. Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, meldete sich der 23-Jährige am frühen Mittwochmorgen bei den Beamten. Zuvor hätten ihn Spezialeinheiten in...