Trier bekommt Marx-Statue zum 200. Geburtstag von Karl Marx

Trier Die Stadt Trier wird zum 200. Geburtstag von Karl Marx 2018 eine große Marx-Statue aus China aufstellen. Das hat der Stadtrat am Abend mehrheitlich entschieden. Über Standort, Größe und mögliche Aufstellungskosten der geplanten Statue soll erst später nach weiteren Verhandlungen mit China entschieden werden. Der "Riesen-Marx" hatte unter den Trierern teils heftige Kritik ausgelöst. Der berühmte Philosoph Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder