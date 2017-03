Frau spendiert verzweifeltem Mann Flugticket für Tochter

Vielleicht gibt es doch noch Engel auf Erden – oder zumindest am Check-In-Schalter am Flughafen. Wie ein solcher Engel einem verzweifelten Vater und seiner zweijährigen Tochter geholfen haben soll, ist auf der Facebook-Seite „Love What Matters“ nachzulesen.Demnach wollte der Mann gemeinsam mit dem...