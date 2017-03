Werdum Ein Auto ist in Ostfriesland gegen einen Baum geprallt und hat Feuer gefangen. Dabei kam der Fahrer ums Leben. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Zur Identität der Person konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Unklar ist auch, warum das Auto in dem kleinen Ort Werdum in Niedersachsen von der Fahrbahn abkam.

