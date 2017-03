Sänger Ed Sheeran hat Gastrolle in "Game of Thrones"

Los Angeles Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen ungewöhnlichen Auftritt. Der Sänger wird in einer Gastrolle in der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein. Das teilten die verantwortlichen TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss mit. Man wolle damit Maisie Williams überraschen, die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, ist ein großer Sheeran-Fan. Einzelheiten über die Rolle des Sängers wurden nicht bekannt. Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen.

