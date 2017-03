Mann bleibt bei Diebstahl in Altkleidercontainer stecken

Ein Mann ist im südthüringischen Schmalkalden mit dem Arm in einem Altkleidercontainer steckengeblieben. Der 49-Jährige wollte in der Nacht zum Sonntag Kleidungsstücke aus dem Behälter ziehen, wie die Polizei in Meiningen mitteilte. Dabei sei er hängen geblieben und habe sich nicht mehr befreien...