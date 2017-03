Ciudad Madero Die mexikanische Polizei hat im Osten des Landes einen hochrangigen italienischen Mafioso verhaftet. Giulio Perrone sei in Ciudad Madero im Bundesstaat Tamaulipas gefasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der 64-Jährige soll zum Führungskreis der Mafia in Neapel zählen und in den internationalen Kokain-Schmuggel verwickelt sein. Perrone wurde in Italien zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt.

