Herne Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl beim Amtsgericht Bochum solle im Laufe des Tages ergehen, sagte Oberstaatsanwalt Paul Jansen. Der 19 Jahre alte Marcel H. war am Abend nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er wird verdächtigt, den neunjährigen Jaden in Herne erstochen zu haben. Das Kind war am Montagabend im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden.

