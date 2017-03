Hund führt Polizei zu Hilflosem und landet dann im Tierheim

Ein Hund hat in Weimar die Polizei durch lautes Bellen auf sein stark betrunkenes Herrchen aufmerksam gemacht. Nur durch seinen Einsatz konnten die Beamten den desorientierten Mann finden.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Hund in der Wohnung gebellt und damit Nachbarn auf den Plan...