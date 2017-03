Fünf-Zentner-Bombe in Düsseldorf entschärft

Düsseldorf Eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Düsseldorf erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Die Arbeiten an dem Sprengsatz hatten sich verzögert, weil zuvor nicht alle Anwohner rechtzeitig ihre Häuser verlassen hatten. In einem Radius von 1000 Metern rund um den Fundort waren rund 8000 Menschen betroffen. Die Einschränkungen würden langsam, erklärte die Stadt. Zwei Autobahnen waren teilweise gesperrt, der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg wurde zeitweise eingestellt. Auch der Flugverkehr musste unterbrochen werden.