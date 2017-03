Mutmaßlicher Mörder nahm nach Tat seelenruhig Anhalter mit

Der mutmaßliche doppelte Polizistenmörder von Beeskow soll nach dem tödlichen Anschlag auf seine Großmutter zunächst zwei Asylbewerber in eine Klinik gebracht haben. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Mittwoch mit, der 24-Jährige sei vom Haus seiner Oma in Müllrose aus mit ihrem Wagen...