Bei Fahndung nach Verdächtigem aus Herne sperrt Polizei Schule ab

Wetter Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder aus Herne hat die Polizei eine Schule im etwa 15 Kilometer entfernten Ort Wetter abgesperrt. Einsatzkräfte durchsuchen das Gymnasium. Die Schüler wurden ausgefordert, in ihren Klassenzimmern zu bleiben. Eine Polizeisprecherin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Jungen tatsächlich im Gebäude aufhalte. Ein Passant will Marcel H. zuvor in der Nähe der Schule gesehen haben.

