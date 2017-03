Bluttat auf Ankündigung - Polizei sucht weiter nach 19-Jährigem

Herne Nach der Ermordung eines Neunjährigen in Herne bei Bochum sucht die Polizei intensiv nach dem flüchtigen mutmaßlichen Täter. Marcel H. soll den kleinen Nachbarsjungen umgebracht und Bilder davon in einen anonymisierten Bereich des Internets gestellt haben. Die Polizei warnte, der Verdächtige habe weitere Verbrechen angedeutet. Die Ermittler gehen zudem Hinweisen auf ein mögliches weiteres Opfer nach. Jemand hatte sich in einem Internet-Chat als der flüchtige Marcel H. ausgegeben und dort geschrieben: "Sie leistete mehr Widerstand als das Kind." Auch von Folter ist die Rede.

dpa