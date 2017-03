Mann sitzt auf Bahnsteigkante – IC macht Notbremsung

Bassum Ein Mann hat im Kreis Diepholz einen vorbeifahrenden IC bei Tempo 200 zu einer Notbremsung gezwungen, weil er auf der Bahnsteigkante die Beine baumeln ließ. Erst kurz bevor der Zug in Bassum an ihm vorbei fuhr, stand der Mann auf und lief davon, teilte die Bundespolizei in Bremen am Dienstag mit. Trotz der Notbremsung fuhr der IC noch mit Tempo 50 an dem Bahnsteig vorbei, der Bremsweg bei der hohen Geschwindigkeit beträgt rund 1000 Meter. Der Lokführer stand nach dem Vorfall unter Schock. Er fuhr den Zug noch bis Bremen-Hemelingen und ließ sich dort ablösen. Für die 330 Reisenden bedeutete dies einen Zeitverlust von fast einer Stunde. Nun fahndet die Polizei nach dem leichtsinnigen Mann. dpa

