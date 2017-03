London Die Todesursache des Pop-Stars George Michael steht fest: Er starb an einer Herzerkrankung und einer Fettleber. Das teilte ein Gerichtsmediziner in Oxfordshire mit. Der Sänger war zu Weihnachten 2016 mit 53 Jahren leblos in seinem Anwesen in Goring-on-Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, entdeckt worden. Zu seinen größten Hits zählen Lieder wie "Freedom", "Faith" oder "Jesus To A Child". I

