Ärzte finden fast 1000 Münzen in Schildkröten-Magen Fast 1000 Münzen beförderten Ärzte in einem Bangkoker Tierklinik aus dem Magen einer Meeres-Schildkröte. Das 25-Jahre alte Tier hatte die Münzen verschluckt, die Touristen aus Aberglauben in ihr Becken geworfen hatten. Die 915 Münzen hatten den Panzer des Tieres gebrochen, und eine lebensbedrohliche Infektion ausgelöst. Bei einer Röntgenuntersuchung hatten die Ärzte das Kleingeld im Magen des Tieres entdeckt, zuvor war den Ärzten die Schwimmweise des Tieres komisch vorgekommen. In einer mehrstündigen Operation beförderten die Tierärzte rund fünf Kilo Hartgeld aus der Schildkröte. Nach rund einem Monat soll das Tier wieder gesund sein. Die Ärzte tauften die Schildkröte übrigens "Omsin", was auf Thailändisch Sparschwein bedeutet.